Khartum (AFP) 26 Jahre nach seiner Machtergreifung im Sudan tritt Präsident Omar al-Baschir bei der Präsidentschaftswahl im April für eine Wiederwahl an. Der 71-Jährige habe am Sonntag als erster seine Kandidatur für die Abstimmung eingereicht, teilte ein Vertreter der Wahlkommission in Khartum mit. Unterstützt wurde seine Kandidatur von Persönlichkeiten aus Politik, Religion, Sport und Kultur sowie Mitgliedern seiner Kongresspartei. Ob Al-Baschir, der wegen Kriegsverbrechen in Darfur vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag gesucht wurde, ernsthafte Gegenkandidaten haben wird, ist noch unklar.

