Berlin (AFP) Nicht nur in Frankreich ist am Sonntag der Opfer der islamistischen Anschlagsserie in Paris gedacht worden. Auch in Berlin, Madrid, London, Brüssel und vielen weiteren Großstädten solidarisierten sich tausende Menschen mit der attackierten Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" und den insgesamt 17 Todesopfern. Vor der französischen Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin kamen nach Angaben der Polizei rund 18.000 Demonstranten zusammen.

