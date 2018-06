Washington (AFP) In einem Krankenhaus nahe der Stadt Houston im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann offenbar zwei Geiseln in seine Gewalt gebracht. "Nach vorläufigen Erkenntnissen hält ein Mann mindestens zwei Geiseln in der Klinik fest", teilte die Polizei am Samstag mit. Es sei "derzeit unklar, ob er bewaffnet ist".

