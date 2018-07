Berlin (AFP) An der Mahnwache muslimischer Verbände in Berlin für Toleranz und Religionsfreiheit am Dienstag nehmen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) sowie zahlreiche weitere Kabinettsmitglieder teil. Das sagte Vizeregierungssprecher Georg Streiter am Montag in Berlin. Zu der Mahnwache hatten am Wochenende der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) und die Türkische Gemeinde Berlin aufgerufen.

