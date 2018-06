Dresden (AFP) Wenige Tage nach den islamistischen Anschlägen in Frankreich haben in mehreren deutschen Städten zehntausende Menschen gegen Intoleranz und Hass protestiert. Aber auch die Anti-Islam-Bewegung Pegida versammelte am Montag in Dresden erneut tausende Demonstranten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte angesichts der aktuellen Spannungen: "Der Islam gehört zu Deutschland."

