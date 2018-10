Orlando (SID) - Fußball-Bundesligst Bayer Leverkusen will den kroatischen Außenverteidiger Tin Jedvaj schnellstmöglich fest vom AS Rom verpflichten. "Wir wollen die Kaufoption, die wir in eineinhalb Jahren sowieso haben, früher ziehen", verriet Bayer-Sportchef Rudi Völler: "Wir wollen Modalitäten finden, die für beide Vereine Sinn machen. Da sind wir momentan dran."

Das Trainingslager in Orlando/Florida musste Jedvaj dagegen am Montag verlassen. Der 19-Jährige hatte sich bei der ersten Einheit am Samstag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Bayer hofft, dass er zum Rückrunden-Auftakt fit sein wird, Jedvaj glaubt aber "nicht, dass es für das erste Spiel reichen wird."

In der Hinrunde absolvierte der im Sommer ausgeliehene Teenager 14 Spiele für den Tabellendritten und erzielte dabei zwei Tore.