Köln (SID) - Der ehemalige Bundesligatrainer Michael Skibbe ist neuer Coach des türkischen Fußballklubs Eskisehirspor. Das gab der Tabellen-Dreizehnte der Süper Lig am Montag bekannt, SKibbe erhält einen Vertrag bis Juni 2016. Der 49-Jährige übernimmt den Verein aus Anatolien bereits zum zweiten Mal. 2011 hatte er sein erstes Engagement nach einem halben Jahr wegen Differenzen mit dem damaligen Vereinsvorsitzenden Halil Ünal beendet, obwohl er mit dem Team auf dem vierten Tabellenplatz stand.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte der gebürtige Gelsenkirchener seinen Vertrag bei Grasshopper Zürich aufgelöst, um in die Türkei zurückkehren zu können. "Dem jetzigen Vereinsvorsitzenden Mesut Hoscan vertraue ich und ich möchte mit dem Team das fortsetzen, was ich vor drei Jahren begonnen habe", erklärte Skibbe bei seiner Vorstellung.