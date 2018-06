London (dpa) - Der frühere Popstar Gary Glitter steht ab heute in London wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht. Er soll sich in den Jahren 1975 bis 1980 an drei Mädchen vergangen haben, von denen zwei zum Tatzeitpunkt noch keine 13 Jahre alt gewesen sein sollen. Zu den Vorwürfen gehören versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Sex mit einem Kind unter 13 Jahren. Glitter beteuert seine Unschuld. Der Prozess wird voraussichtlich drei Wochen dauern. Ende der 90er Jahre wurde Glitter wegen des Besitzes von Kinderpornografie in Großbritannien zu einer Haftstrafe verurteilt.

