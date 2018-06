Köln (dpa) - Der französische Autor Michel Houellebecq will trotz seines Rückzugs aus Paris nach dem Terroranschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" seinen islamkritischen Roman "Unterwerfung" in Köln vorstellen.

Das teilte der DuMont Buchverlag am Montag mit. Das Buch kommt am Freitag (16.1.) in Deutschland in die Läden, die Lesung soll am darauffolgenden Montag (19.1.) stattfinden.

Die Sicherheitsmaßnahmen im "Depot 1" des Kölner Schauspiels würden voraussichtlich strenger sein als zunächst geplant, sagte Verlagssprecherin Julia Giordano. Der Veranstalter Lit.Cologne klärt derzeit nach Aussage seiner Sprecherin Doro Zauner die Sicherheitsanforderungen.

Nach Angaben von DuMont ist die Lesung am 19. Januar die einzige, die bisher in Deutschland geplant ist. Beim Erscheinungstermin der deutschen Ausgabe mit einer Startauflage von 100 000 bleibe es, sagte Giordano: "Wir liefern ab dem 14. Januar aus, bis Freitag sollte das Buch dann in 80 Prozent der Läden zu kaufen sein." Eine Werbekampagne beispielsweise mit Zeitungsanzeigen sei ohnehin nicht geplant gewesen. "Welches Buch könnte besser in unsere Zeit passen als dieses?", heißt es auf der Verlagswebsite.

"Unterwerfung" (im Original: "Soumission") spielt im Jahr 2022. Die Präsidentschaftswahlen stehen an. Um einen Sieg Marine Le Pens von der rechtsextremen Front National (FN) zu verhindern, unterstützen Sozialisten und Konservative einen gemäßigten muslimischen Kandidaten. In Paris kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Zwei islamistische Attentäter hatten in der Redaktion der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris am Tag des Erscheinens von Houellebecqs Roman zwölf Menschen ermordet. Houellebecq (56) beschreibt in seinem Buch das Leben in Frankreich unter einem muslimischen Präsidenten. "Charlie Hebdo" hatte eine Karikatur über den Autor auf der Titelseite.

Houellebecq zog sich nach dem Massaker aus Paris zurück. Sein Verlag Flammarion teilte mit, Houellebecq trauere um seinen Freund Bernard Maris, der bei dem Anschlag getötet wurde. Houellebecq sei tief betroffen. Zudem wolle Houellebecq seinen Roman vorläufig nicht mehr bewerben.

In einem Interview mit "The Paris Review" hatte Houellebecq gesagt, er spiele mit der Angst, glaube aber eher an einen FN-Sieg. Bis sich die Muslime in Frankreich vereinten, um an die Macht zu kommen, könne es Jahrzehnte dauern.

