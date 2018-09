Paris (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Montag vor dem koscheren Supermarkt in Paris der vier Juden gedacht, die dort am Freitag von einem islamistischen Attentäter getötet worden waren. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen verharrte Netanjahu schweigend vor den zahlreichen Blumen und Kerzen, die Trauernde am Tatort niedergelegt hatten. Dann entzündete er selbst eine Kerze, während zahlreiche Umstehende die französische Nationalhymne anstimmten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.