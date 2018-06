Arusha (AFP) Nach dreimonatiger Flucht vor der drohenden Verstümmelung ihrer Geschlechtsorgane sind hunderte Schülerinnen in Tansania am Montag zu ihren Familien zurückgekehrt. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens hatten insgesamt rund 800 Mädchen im schulfähigen Alter in Frauenhäusern von Hilfsorganisationen und Kirchen Schutz gesucht - denn traditionellerweise werden die Eingriffe zwischen Oktober und Dezember vorgenommen. Einige der Schutz-Unterkünfte standen demnach unter Polizeischutz.

