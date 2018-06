Auckland (SID) - Eine Woche nach seinem Überraschungssieg gegen Deutschlands besten Tennisspieler Philipp Kohlschreiber ist Jan-Lennard Struff auch beim ATP-Turnier im neuseeländischen Auckland ins Achtelfinale eingezogen. Der Warsteiner setzte sich in der ersten Runde der Australian-Open-Generalprobe gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:7 (6:8), 6:4, 6:3 durch.

Struffs nächster Gegner ist der an Nummer vier gesetzte Südafrikaner Kevin Anderson, der zum Auftakt ein Freilos hatte. Der 24-jährige Struff hatte zu Jahresbeginn in Doha/Katar Kohlschreiber in der ersten Runde ausgeschaltet, war aber dann im Achtelfinale in einem weiteren deutschen Duell an Dustin Brown (Winsen/Aller) gescheitert.