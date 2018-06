Paris (dpa) - Der Solidaritätsmarsch für die Opfer der islamistischen Terroranschläge in Paris ist friedlich verlaufen. Das berichteten französische Medien. An der Großdemonstration in der französischen Hauptstadt hatten sich bis zu 1,5 Millionen Menschen beteiligt. Landesweit schätzte das Innenministerium die Zahl der Teilnehmer auf fast vier Millionen. Drei Islamisten hatten in der vergangenen Woche mit einer Welle von Anschlägen, Morden und Geiselnahmen im Großraum von Paris 17 Menschenleben ausgelöscht.

