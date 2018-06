Ankara (AFP) Seinen Besuch beim türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan dürfte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas so bald nicht vergessen: Beim offiziellen Fototermin in Erdogans Präsidentenpalast am Rande Ankaras marschierten am Montag auch 16 Wächter in historischen Gewändern auf. Bärtige Männer in Ritterrüstungen, mit Kettenhemden, goldenen Helmen, Schild und Speer nahmen Aufstellung auf der Haupttreppe des 490 Millionen Euro teuren Palasts, den Erdogan im Oktober bezogen hatte.

