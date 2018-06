Lyon (AFP) Der frühere ukrainische Staatschef Viktor Janukowitsch wird per Fahndungsaufruf der internationalen Polizeiorganisation Interpol weltweit gesucht. Eine sogenannte Rote Notiz zur Festnahme und Auslieferung Janukowitschs stand am Montag auf der Interpol-Internetseite. Der internationale Fahndungsaufruf wegen des Vorwurfs der Veruntreuung und Unterschlagung wurde auf Antrag der ukrainischen Behörden veröffentlicht. Janukowitsch und seine Familie sollen sich in seiner Zeit an der Macht ein gewaltiges Vermögen angeeignet haben.

