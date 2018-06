Kairo (AFP) Anderthalb Monate nach dem Freispruch vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord ist ein Urteil gegen Ägyptens Ex-Präsident Husni Mubarak wegen Korruptionsvorwürfen aufgehoben worden. Ein Berufungsgericht in Kairo kassierte am Dienstag eine Verurteilung zu drei Jahren Haft und ordnete ein neues Verfahren an. Ob der 86-Jährige nun auf freien Fuß kommen wird, war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.