Berlin (AFP) Die am Dienstag in Berlin tagende Islamkonferenz soll sich nach den Worten des CSU-Innenpolitikers Stephan Mayer auch mit Strategien gegen Radikalisierung befassen. "Sie sollte sich auch darüber austauschen, wie man der zunehmenden Radikalisierung von jungen Moslems und der Zuwendung zum Salafismus entgegenwirken kann", sagte Mayer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Dienstag. Zudem müssten sich alle Teilnehmer "klar und eindeutig von den barbarischen Anschlägen in Paris distanzieren", fügte der Bundestagsabgeordnete hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.