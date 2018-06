Kiel (AFP) Die Kieler Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen wegen falscher Verdächtigung gegen den ehemaligen HSH-Nordbank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher eingestellt. Es bestehe kein hinreichender Tatverdacht, erklärte die Behörde am Dienstag in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt nach Abschluss ihrer Untersuchung. Einen Prozess wird es in dieser Sache nicht geben.

