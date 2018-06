Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat den Muslimen in Deutschland gedankt, die gegen die Anschläge in Paris auf die Straße gegangen sind. "Sie alle sind gekommen, um ein Zeichen zu setzen", sagte Gauck am Dienstag bei einer Mahnwache vor dem Brandenburger Tor, zu der Islamverbände aufgerufen hatten. "Sie wollen, wie wir alle, diesen Staat und die Freiheit seiner Bürger schützen." Die übergroße Mehrheit der Muslime fühle sich der offenen Gesellschaft in Deutschland zugehörig und sei bereit, dafür einzutreten.

