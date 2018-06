Berlin (AFP) Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) wegen dessen Widerstands gegen die Vorratsdatenspeicherung Untätigkeit vorgeworfen. Maas mache seine Arbeit nicht, sagte Grosse-Brömer am Dienstag in Berlin. "Ich habe wenig Verständnis dafür, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, das umzusetzen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.