München (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert ein lückenloses Verbot grüner Gentechnik in Deutschland. Das Gentechnik-Gesetz müsse so geändert werden, dass diese Technik in Deutschland keinesfalls genutzt werden könne, heißt es in einem Positionspapier des Ministeriums, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" vom Dienstag zitierte. Die grüne Gentechnik habe sich "als Holzweg erwiesen", erklärte Hendricks demnach. Sie sei für die Umwelt riskant und werde auch von den Verbrauchern nicht gewünscht.

