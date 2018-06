Berlin (AFP) Trotz Passentzugs sind Medienberichten zufolge bereits mindestens 20 Islamisten aus Deutschland in den Kampf in Syrien und in den Irak gereist. Die Zeitungen "Die Welt" und "Hamburger Abendblatt" zitierten in ihrer Dienstagsausgabe aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke. Darin heißt es, in "mindestens 20 Fällen" könne nachvollzogen werden, dass eine Ausreise trotz bestehender Verfügung, Deutschland nicht zu verlassen, und des damit verbundenen Entzugs des Reisepasses erfolgt sei.

