Berlin (AFP) Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat die Anti-Islam-Bewegung Pegida als "heuchlerisch" bezeichnet. Mit Blick auf die Montags-Demonstration in Dresden sagte Özoguz am Dienstag im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg: "Das war schon heuchlerisch was wir da erlebt haben gestern Abend." Die Pegida-Anhänger könnten nicht in der einen Woche "Lügenpresse" rufen und in der nächsten Woche Trauer tragen, weil es Karikaturisten getroffen habe. "Es ist eine Bewegung bei der man aufdecken muss, dass sie etwas ausnutzt", sagte die SPD-Politikerin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.