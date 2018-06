Berlin (AFP) Beschäftigte des Onlinehändlers Amazon haben am Dienstag ein Versandzentrum des Unternehmens in Leipzig bestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teilte mit, der Ausstand betreffe die Spätschicht und solle mit deren Ablauf enden. "Amazon verlangt von seinen Beschäftigten immer mehr Flexibilität", erklärte Verdi. Die Beschäftigten antworteten "auf ihre Weise, nämlich indem sie flexibel und für Amazon völlig unerwartet streiken". "So lange Amazon sich weigert, einen Tarifvertrag abzuschließen, werden die Streiks in allen möglichen Formen weitergehen", hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.