Köln (AFP) Eine große islamische Beschneidungsfeier, die an einem Karfreitag stattfinden soll, kann unzulässig sein. Dies entschied das Verwaltungsgericht Köln einem am Dienstag veröffentlichten Eilbeschluss. Das Beschneidungsfest müsse nicht aus religiösen Gründen gerade am Karfreitag gefeiert werden, befand das Gericht. Dagegen sei der Karfreitag als einer der höchsten christlichen Feiertage kalendergebunden, weshalb ihm Vorrang einzuräumen sei. (Az.: 20 L 1916/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.