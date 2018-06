Berlin (AFP) In der Ostukraine sind bei einem Raketeneinschlag in einen Bus mindestens zehn Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt worden. Nach Angaben der örtlichen Polizei hatten prorussische Separatisten das Geschoss am Dienstagnachmittag auf einen Kontrollposten der Armee abgefeuert, dabei aber versehentlich den Bus getroffen. Es ist der tödlichste Angriff auf Zivilisten seit Wochen. Eine baldige Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.

