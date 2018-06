Brüssel (AFP) Ein neuer Anschlag in Europa lässt sich nach Einschätzung des EU-Terrorbeauftragten Gilles de Kerchove nicht "zu hundert Prozent" verhindern. "Die Bedrohung bleibt ernst", sagte de Kerchove am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Trotz aller nochmals verstärkten Bemühungen auch auf internationaler Ebene nach den Anschlägen von Paris gebe es im Kampf gegen den Terrorismus "keine Wunderlösung".

