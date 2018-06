Straßburg (AFP) Nach den blutigen Anschlägen in Frankreich hat EU-Ratspräsident Donald Tusk eine gemeinsame und "kohärente" europäische Sicherheitspolitik angemahnt. "Die Bürger haben das Recht, ohne Angst zu leben", sagte der ehemalige polnische Ministerpräsident am Dienstag in Straßburg bei seiner ersten Rede im neuen Amt vor dem Europaparlament. Die EU müsse die Feinde ihrer Grundwerte - Demokratie, Solidarität und Freiheit - bekämpfen.

