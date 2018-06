Paris (AFP) Ein sichtlich aufgewühlter Karikaturist hat Einblicke in die Entstehung der neuen Ausgabe der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" gegeben, die eine Woche nach dem islamistischen Anschlag mit zwölf Toten in die Kioske kommt. Er habe geweint, als er die Mohammed-Karikatur für die Titelseite fertig gezeichnet habe, berichtete der Karikaturist Luz am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Paris.

