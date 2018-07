Guangzhou (SID) - Chinas Fußball-Serienmeister Guangzhou Evergrande FC hat mit einem Transfercoup aufhorchen lassen. Für umgerechnet 15 Millionen Euro verpflichtete der Klub des italienischen Weltmeister-Gespanns Fabio Cannavaro (Trainer) und Marcello Lippi (Technischer Direktor) den brasilianischen Nationalspieler Ricardo Goulart.

Der 23-Jährige hatte in den vergangenen beiden Jahren Cruzeiro Belo Horizonte mit seinen Toren zu zwei Meisterschaften geführt und unter Nationaltrainer Dunga am 9. September 2014 beim 1:0 gegen Ecuador sein Debüt in der Seleção gegeben. Goulart erhält bei den Chinesen, die zuletzt viermal in Folge die Meisterschaft im Reich der Mitte gewannen, einen Vierjahresvertrag.