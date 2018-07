London (AFP) Tausende Busfahrer haben in London mit einem Streik für überfüllte U-Bahnen und Züge gesorgt. Mit dem 24-stündigen Ausstand am Dienstag verliehen die Fahrer ihrer Forderung nach gleicher Bezahlung bei verschiedenen Busanbietern Nachdruck. Normalerweise nutzen rund 6,5 Millionen Menschen pro Tag die Londoner Busse. Die noch fahrenden Busse waren am Dienstag ebenfalls überfüllt.

