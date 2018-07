Pangkalan Bun (AFP) Nach dem Flugdatenschreiber haben die Einsatzkräfte in Indonesien auch den Stimmenrekorder der abgestürzten AirAsia-Maschine geborgen. Die zweite Blackbox sei gefunden und aus dem Wasser gezogen worden, sagte ein an den Sucharbeiten beteiligter Vertreter am Dienstag. Das Gerät sei zu dem Marineschiff "Banda Aceh" gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.