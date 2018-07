Jerusalem (AFP) Nach den islamistischen Anschlägen in Paris sind die Leichname der vier jüdischen Opfer in der Nacht zum Dienstag nach Israel geflogen worden. Die Maschine landete am frühen Morgen, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Das Begräbnis von Joav Hattab, Philippe Braham, Johan Cohen und François-Michel Saada findet am Mittag auf dem Friedhof Har Hamenuhot (Berg der Ruhenden) in Jerusalem statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.