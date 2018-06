Tokio (AFP) Eine Studentin hat einen Dozenten in Japan zum Striptease auf dem Universitätsgelände gebracht und hat ihn anschließend splitternackt zurückgelassen. Wie die Taisho-Universität in Tokio am Dienstag mitteilte, hatte die 21-Jährige ihren Informatik-Dozenten und Lebensgefährten aufgefordert, sich auf dem Campus zu entkleiden, um ihr seine Liebe zu beweisen. Der 34 Jahre ältere Hochschullehrer zog sich daraufhin aus - und seine Liebste machte sich mitsamt seiner Kleidung davon.

