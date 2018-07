Hongkong (AFP) Die japanische Modekette Uniqlo steht wegen ihrer Geschäftsbeziehungen zu zwei chinesischen Zulieferern in der Kritik, die Arbeiter ausgebeutet haben sollen. Die in Hongkong ansässige Aktivistengruppe Sacom warf Uniqlo am Dienstag vor, bei Zulieferern einzukaufen, die in der südchinesischen Provinz Guangdong Arbeiter mehrere Stunden lang unter unsicheren Bedingungen arbeiten ließen. Ein Arbeiter habe bis zu 14 Stunden arbeiten und bis zu 700 Shirts bügeln müssen. Pro Kleidungsstück habe er 0,29 Yuan (vier Cent) bekommen.

