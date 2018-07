London (SID) - Die britische Siebenkampf-Olympiasiegerin Jessica Ennis-Hills wird knapp zwei Jahre nach ihrem Gold bei den Heimspielen in London ihr Comeback geben. Die 28-Jährige, die 2013 verletzt pausieren musste und 2014 erstmals Mutter wurde, wird am 30./31. Mai im Mehrkampf-Mekka Götzis/Österreich an den Start gehen.

Ziel von Ennis-Hills ist Olympia-Gold 2016. "London 2012 war fantastisch. Es wird schwer, das zu toppen. Wenn ich aber in der Lage sein sollte, gut zu arbeiten und nach Rio zu gehen und dort als Mutter Gold zu gewinnen, das wäre unglaublich", sagte die Mehrkämpferin aus Sheffield.

Jessica Ennis-Hills weist eine Bestleistung von 6955 Punkten auf, damit ist sie die Nummer fünf der "ewigen" Bestenliste, die seit September 1988 (Olympia in Seoul) von der Amerikanerin Jackie Joyner-Kersee (7291) angeführt wird. Ennis-Hills hat in Götzis bislang dreimal gewonnen.