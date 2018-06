Jerusalem (AFP) Israels Polizei und Inlandsgeheimdienst haben zwei muslimische Hilfsvereine geschlossen, weil diese in Verbindung mit der radikalislamischen Hamas die Unruhen auf dem Jerusalemer Tempelberg geschürt haben sollen. Nach Polizeiangaben vom Montagabend handelt es sich um die Gruppe "Muslimische Frauen für die Al-Aksa" in Ost-Jerusalem und die Organisation Al-Fadschr in der arabischen Stadt Nazareth im Norden Israels. Ihnen werde vorgeworfen, Aktivisten zu bezahlen, die auf der Hochterrasse vor der Al Aksa-Moschee Juden angreifen.

