Paris (AFP) In Jerusalem hat am Dienstag die staatliche Trauerzeremonie für die vier jüdischen Opfer der Anschläge von Paris begonnen. Vor der Bestattung wurden die Leichname in Gebetsschals gehüllt auf einer Tribüne aufgebahrt. Familienangehörige sprachen das Kaddisch, das traditionelle jüdische Totengebet. Zum Begräbnis von Joav Hattab, Philippe Braham, Johan Cohen und François-Michel Saada erschienen gemeinsam mit rund zweitausend Trauernden Israels Präsident Reuven Rivlin, Regierungschef Benjamin Netanjahu und Oppositionsführer Jizchak Herzog neben vielen weiteren Amts- und Würdenträgern.

