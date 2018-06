Islamabad (AFP) In Pakistan sind am Dienstag sieben verurteilte Extremisten gehängt worden. Seit Aufhebung eines Moratoriums der Todesstrafe im Dezember wurden damit in dem Land 16 Menschen hingerichtet, wie die Behörden bekanntgaben. Die Exekutionen wurden am frühen Dienstagmorgen in vier verschiedenen Gefängnissen vollzogen.

