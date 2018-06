Colombo (AFP) Papst Franziskus hat die Menschen in Sri Lanka zur Versöhnung nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg aufgerufen. Zum großen Werk des Wiederaufbaus gehörten auch Respekt für die Menschenrechte und die Achtung eines jeden Mitglieds der Gesellschaft, sagte Franziskus am Dienstag in der Hauptstadt Colombo. Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem südasiatischen Inselstaat seit zwei Jahrzehnten.

