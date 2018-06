Istanbul (AFP) Eine Woche nach einem Selbstmordattentat in der türkischen Metropole Istanbul haben die Behörden Medienberichten zufolge mögliche Hintermänner festgenommen. Es handle sich um sechs Verdächtige, darunter drei Ausländer, berichteten türkische Medien am Dienstag. Demnach sollte noch am Dienstag über Untersuchungshaft und möglicherweise über eine Anklage entschieden werden. Angaben zu den Nationalitäten der Ausländer wurden nicht gemacht.

