Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat am Dienstag die drei bei den islamistischen Anschlägen getöteten Polizisten gewürdigt. Die Beamten seien "gestorben, damit wir in Freiheit leben können", sagte Hollande bei einer Trauerzeremonie im Innenhof der Pariser Polizeipräfektur. "Sie sind in Ausübung ihres Amtes gestorben, mit Mut, mit Tapferkeit, mit Würde." Hollande nahm Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet und Clarissa Jean-Philippe posthum in die französische Ehrenlegion auf. Die Orden befestigte er an den aufgebahrten Särgen der getöteten Polizisten, deren Angehörige an der Zeremonie teilnahmen.

