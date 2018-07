Paris (AFP) Tausende Menschen haben am Dienstag in Jerusalem Abschied von den vier jüdischen Opfern der Anschläge von Paris genommen. Vor der Bestattung wurden die Leichname in Gebetsschals gehüllt auf einer Tribüne aufgebahrt. Unter Anteilnahme von rund zweitausend Trauernden sprachen Familienangehörige das Kaddisch, das traditionelle jüdische Totengebet, und erinnerten in kurzen Ansprachen an die Toten.

