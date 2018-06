Kampala (AFP) Der berüchtigte ugandische Rebellenchef Dominic Ongwen muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantworten. Es sei entschieden, dass sich Ongwen, einer der Anführer der Lord's Resistance Army (LRA), in Den Haag der Anklage wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit stellen müsse, teilte ein Sprecher der ugandischen Streitkräfte am Dienstag mit. Er werde an den Gerichtshof überstellt. Ongwen hatte sich in der vergangenen Woche in der Zentralafrikanischen Republik gestellt.

