Washington (AFP) Die US-Regierung hat bestätigt, dass sich der ugandische Rebellenführer Dominic Ongwen vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantworten muss. Ongwen, einer der Anführer der Lord's Resistance Army (LRA), werde an die Afrikanische Union übergeben, die ihn an das Tribunal in Den Haag überstellen werde, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Marie Harf, am Dienstag. Der berüchtigte Rebellenchef hatte sich vergangene Woche in der Zentralafrikanischen Republik ergeben und befindet sich seitdem in der Hand von US-Spezialkräften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.