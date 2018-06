Donezk (AFP) In der Ostukraine ist bei einem Raketeneinschlag in einen Bus mindestens sechs Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Nach Einschätzung der örtlichen Polizei hatten prorussische Separatisten das Geschoss am Dienstag abgefeuert, dabei aber versehentlich den Bus getroffen. Eigentliches Ziel war demnach ein Kontrollpunkt der ukrainischen Armee auf der Hauptverbindungsstraße zwischen der Rebellenhochburg Donezk und dem Asowschen Meer, rund 35 Kilometer südwestlich von Donezk.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.