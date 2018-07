New York (AFP) Der US-Nachrichtensender CNN darf Drohnen für die Beschaffung von Bildern und Informationen testen. Die US-Luftfahrbehörde FAA habe die Nutzung der kleinen Fluggeräte zu journalistischen Zwecken in den USA genehmigt, teilte CNN am Montag mit. Bislang wurden Drohnen in den USA vor allem militärisch genutzt, die private Verwendung der unbemannten Fluggeräte, mit denen Bilder und Informationen gesammelt werden können, ist in den USA bislang praktisch verboten.

