Washington (AFP) Dichter Rauch in einem U-Bahn-Tunnel in Washington hat am Montagabend Chaos ausgelöst: Eine Frau starb, dutzende weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Was den starken Qualm verursachte, war zunächst unklar.

