New York (AFP) Die Talfahrt des PC-Marktes hat sich 2014 weltweit verlangsamt. Grund dafür sei vor allem die starke Nachfrage in den USA, erklärten die beiden Marktforschungsunternehmen Gartner und IDC am Montag. "Der PC-Markt stabilisiert sich nach und nach", erklärte Gartner-Analystin Mikako Kitagawa.

