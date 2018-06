New York (AFP) Die New Yorker Behörden sind besorgt über den Anstieg von "falschen Entführungen", bei denen Trickbetrüger Lösegeld für eine Person erpressen, die sich gar nicht in ihrer Gewalt befindet. Alleine im vergangenen Jahr seien in der US-Ostküstenmetropole hunderte Fälle gemeldet worden, teilte die Bundespolizei FBI am Dienstag mit. Besonders betroffen sind demnach Einwanderer aus lateinamerikanischen Ländern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.